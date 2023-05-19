Врач рассказала о запахе пота, который предвещает болезнь

«Кожа это же липидная система. В ней действительно есть химические соединения, которые меняют запах при нарушении работы органов. Но это уже выраженные явления. Как с возрастом уже запах в квартире остается. То есть, это связанно с окислительными процессами и так далее. Это есть, но по большому счету, запах пота если это не тяжелое заболевание, прям совсем тяжелое, там мы уже не по поту будем определять, там уже человек давно в больнице и лечится, скорее всего. А у самого пота запаха нет. Появление запаха - это бактериальная флора, которая разрушает ингредиенты, содержащиеся в поте. Но так, ставить диагноз по измененному запаху пота, не стоит», — отмечает в комментарии для «Слово и Дело» врач.