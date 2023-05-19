Врач рассказала о запахе пота, который предвещает болезнь

Врач-эндокринолог рассказала о запахе пота, который является симптомом болезни
Тело каждого человека обладает неповторимым запахом, который формируется в результате обменных процессов. Однако запах пота может сильно меняться при серьезных нарушениях в работе организма.
Врач-эндокринолог Ирина Скорогудаева в комментарии рассказала о поте, который может быть симптомом болезни.
Сам по себе пот ничем не пахнет. Запах появляется после расщепления выделений с кожи и отмирающего эпителия бактериями или грибками патогенной флоры.
Древние врачи по запаху кожи могли ставить диагнозы. Сегодня для этого есть более надежное оборудование, однако появившийся запах пота действительно может говорить о сбоях в работе организма. Врачи также отмечают, что иногда по одному только запаху тела пациента можно заподозрить у них те или иные болезни. Например, диабет в тяжелой стадии. А стойкий ацетоновый запах тела наверняка говорит о заболевании почек или печени.
Болезнь действительно изменяет запах тела.
Врач-эндокринолог Ирина Скорогудаева в комментарии для «Слово и Дело» отмечает: при наличии той или иной болезни происходят сбои в метаболических процессах, образуются промежуточные продукты обмена, которые и порождают неприятный запах. Если тело пахнет ацетоном или мочой, нужно задуматься о болезни почек. Это связано с нарушением полноценного выведения этими органами продуктов метаболизма — кетоновых тел, мочевины и аммиака. Если пот пахнет ацетоном, и при этом наблюдается резкая потеря веса и раздражительность, нарушен сон и аппетит, стоит проверить щитовидную железу. А запах кошек от человека, у которого нет ни одного пушистого любимца, может говорить о наличии в организме туберкулезных бактерий или патологий пищеварения.
При этом врач отмечает: если ваш пот поменял запах, скорее всего, до этого вы уже столкнулись с другими симптомами, свидетельствующими о заболеваниях.
«Кожа это же липидная система. В ней действительно есть химические соединения, которые меняют запах при нарушении работы органов. Но это уже выраженные явления. Как с возрастом уже запах в квартире остается. То есть, это связанно с окислительными процессами и так далее. Это есть, но по большому счету, запах пота если это не тяжелое заболевание, прям совсем тяжелое, там мы уже не по поту будем определять, там уже человек давно в больнице и лечится, скорее всего. А у самого пота запаха нет. Появление запаха - это бактериальная флора, которая разрушает ингредиенты, содержащиеся в поте. Но так, ставить диагноз по измененному запаху пота, не стоит», — отмечает в комментарии для «Слово и Дело» врач.
Появление неприятного запаха может случиться и у полных людей в связи с избыточной потливостью и усиленным обменом веществ. Однако у таких людей изменение запаха пота может развиться и на фоне диабета или расстройства работы щитовидной железы при дефиците йода, болезни почек, гипертензии или инфекции. Именно поэтому при изменении запаха тела необходимо обязательно обратиться ко врачу и провести полное обследование организма.