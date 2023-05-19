Названо портящее внешность последствие аллергии на пыльцу

Ведущий эксперт в британской клинике по эстетической косметологии Нина Приск назвала аллергию на пыльцу фактором, который портит качество кожи. Мнение специалистки приводит издание HuffPost.

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Приск рассказала, что пыльца, наряду с химикатами и другими загрязняющими атмосферу частицами, способна атаковать клетки организма. По словам косметолога, последствия такого воздействия, особенно если оно продолжается регулярно и длительное время, негативно сказываются на внешности и ухудшают качество кожи. «Воздействие аллергии делает кожу тусклой, вызывает воспаление, сухость и зуд. В результате появляются краснота, высыпания, нарушается кожный барьер», — перечислила эксперт негативное влияние аллергии.

Кроме того, по словам Приск, пыльца снижает в организме выработку коллагена — белка, который придает коже эластичность. При нехватке этого вещества, лицо выглядит осунувшимся и на нем становятся заметнее морщины.