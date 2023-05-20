Как побороть привычку заедать стресс

Доктор Курпатов: новые пищевые привычки помогут побороть заедание стресса. Это, кстати, очень частое явление, которое легко объяснить с точки зрения биологии. Просто при тревоге работает отдел нервной системы, который подавляется как раз активизацией ЖКТ. В итоге человек ест много не всегда полезной пищи, нередко набирает от этого лишний вес и страдает ещё больше. Как же сформировать новые привычки, чтобы не было психологической зависимости от еды?

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Как объяснил врач-психотерапевт Андрей Курпатов в эфире телеканала «Санкт-Петербург», для начала нужно перестать покупать домой продукты с большим содержанием сахара или хлебобулочные изделия. Особенно это касается людей, которые уже достаточно полненькие.

По мнению Курпатова, приобретать еду следует с точки зрения её энергетического потенциала, а ещё стоит учиться получать удовольствие от обычной пищи, которая не содержит усилителей вкуса.

Причём сформировать новую полезную привычку можно достаточно быстро — за 21 день. А пока вы будете её вырабатывать, даже успеете скинуть 3–5 кг, так как организм будет перестраиваться под новый режим питания.