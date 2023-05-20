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Фитнес-эксперт предупредил о вредящих тренировкам привычках

Некоторые привычки значительно снижают эффективность тренировок в тренажерном зале и дома. Какие именно, рассказал фитнес-эксперт Джаред Ноббе в статье для портала Eat This, Not That.

Фитнес-эксперт предупредил о вредящих тренировкам привычках
© Слово и Дело

Так, одной из ошибок новичков он назвал соблюдение строгой диеты. Перед тренировками и после питание должно быть полноценным, иначе организму будет нанесен вред. Не стоит забывать и о водном балансе. Пить необходимо до тренировки, после и даже во время.

«Сосредоточьтесь на продуктах, которые легко усваиваются, включая нежирный белок, простые углеводы и варианты с низким содержанием жира», — объяснил Ноббе.

Не рекомендуется также пропускать стадию восстановления и отвлекаться от тренировки на телефон. Максимально повысить эффективность занятий помогут четкое определение цели, которая должна быт разумной и достижимой.

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