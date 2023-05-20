Черника, из-за своих многочисленных полезных свойств, была включена в рацион питания астронавтов NASA. Об этом сообщает издание «ИноСМИ».

Эта ягода благотворно влияет на работу клеток головного мозга и улучшает память. Турецкий диетолог Дениз Узуноглу Коркмаз отмечает, что регулярное употребление черники способствует борьбе с воспалительными процессами в организме.

В составе черники содержатся витамины С, А, а также фитонутриенты, которые помогают снизить риск развития рака. Благодаря фолиевой кислоте, содержащейся в этой ягоде, возможно производить репарацию ДНК.

Однако полезные свойства черники не ограничиваются только этим. Она также способствует нормализации уровня сахара в крови, повышению иммунитета, снятию спазмов и улучшению состояния костей.