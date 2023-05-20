Терапевт предупредила об опасности чрезмерного употребления воды
Чрезмерное употребление воды может обернуться смертельной опасностью. Об этом предупредила терапевт Тамара Ильинская.
Многие врачи советуют пить больше воды. Однако при чрезмерном употреблении жидкости может наступить гипонатриемия — водное отравление. При этом состоянии в организме резко падает уровень натрия, который является основным электролитом, необходимым для оптимальной работы органов.
«Это ведет к появлению ряда неблагоприятных симптомов, от головной боли и тошноты до более серьезных, таких как судороги и кома», — приводит слова Ильинской «МедикФорум».
Гипонатриемия наступает в том случае, когда организм получает объем, который он не может вывести с мочой. Человек рискует заработать такое состояние, выпив от трех литров воды за короткий промежуток.