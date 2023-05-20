Терапевт предупредила об опасности чрезмерного употребления воды

Чрезмерное употребление воды может обернуться смертельной опасностью. Об этом предупредила терапевт Тамара Ильинская.

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Многие врачи советуют пить больше воды. Однако при чрезмерном употреблении жидкости может наступить гипонатриемия — водное отравление. При этом состоянии в организме резко падает уровень натрия, который является основным электролитом, необходимым для оптимальной работы органов.

«Это ведет к появлению ряда неблагоприятных симптомов, от головной боли и тошноты до более серьезных, таких как судороги и кома», — приводит слова Ильинской «МедикФорум».