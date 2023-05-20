$79.91-0.1386.28-0.22

Терапевт предупредила об опасности чрезмерного употребления воды

Чрезмерное употребление воды может обернуться смертельной опасностью. Об этом предупредила терапевт Тамара Ильинская.

Терапевт предупредила об опасности чрезмерного употребления воды
© Слово и Дело

Многие врачи советуют пить больше воды. Однако при чрезмерном употреблении жидкости может наступить гипонатриемия — водное отравление. При этом состоянии в организме резко падает уровень натрия, который является основным электролитом, необходимым для оптимальной работы органов.

«Это ведет к появлению ряда неблагоприятных симптомов, от головной боли и тошноты до более серьезных, таких как судороги и кома», — приводит слова Ильинской «МедикФорум».

Гипонатриемия наступает в том случае, когда организм получает объем, который он не может вывести с мочой. Человек рискует заработать такое состояние, выпив от трех литров воды за короткий промежуток.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий