ВОЗ рекомендовала отказаться от сахарозаменителей при похудении

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала отказаться от искусственных подсластителей желающим похудеть. Организация предупредила о том, что заменители сахара неэффективны для похудения и могут нанести вред здоровью. Об этом сообщается на сайте ВОЗ.

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Согласно новому руководству ВОЗ, длительное использование заменителей сахара может вызвать «потенциальные нежелательные эффекты». Они включают повышенный риск диабета 2 типа, сердечно-сосудистых заболеваний и смерти.

При этом употребление продуктов и напитков с такими ингредиентами, как сахарин или сукралоза, а также добавление их в пищу не дает никаких долгосрочных преимуществ в снижении жировых отложений у взрослых или детей.

Согласно обзору, эти рекомендации не распространяются на людей, у которых уже есть диабет. Эта группа не была включена в исследование.

«Люди должны рассмотреть другие способы сокращения потребления свободных сахаров, например, употребление продуктов с природным сахаром (фрукты) или несладких продуктов и напитков», — отметила Франческо Бранка, директор ВОЗ по вопросам питания и безопасности пищевых продуктов.

Среди искусственных подсластителей, рассмотренных официальными лицами ВОЗ, были ацесульфам К, аспартам, адвантам, цикламаты, неотам, сахарин, сукралоза, стевия и производные стевии.