Диетолог назвала способы предотвратить вздутие живота

Отказаться от газировки для предотвращения вздутия живота посоветовала в беседе с «Мослентой» диетолог онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu Наталия Гридина.

«Чтобы предотвратить вздутие живота, необходимо отказаться от газированных напитков, так как их употребление приводит к увеличению количества воздуха в желудке», — рассказала эксперт.

Кроме того, вздутие могут вызывать продукты с высоким содержанием простых углеводов. Поэтому можно выявить тот самый раздражитель (например, белый хлеб) и сократить его потребление или исключить из своего рациона.