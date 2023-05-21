BMC Medicine: токсины из кишечника повреждают жировые клетки и приводят к увеличению веса

Ученые из Ноттингемского университета Трент обнаружили, что эндотоксины из кишечника способны попадать в кровоток и напрямую влиять на то, насколько хорошо функционируют жировые клетки. Они могут вызывать ожирение и связанные с ним заболевания, такие как диабет II типа. Исследование было опубликовано в журнале BMC Medicine. Эндотоксины - это токсичные вещества, присутствующие внутри клеточных стенок бактерий и высвобождающиеся при их разрыве. В здоровом кишечнике эндотоксины являются частью жизненного цикла микробов, которые играют ключевую роль в общем состоянии здоровья человека. Но у людей, страдающих ожирением, кишечный барьер более хрупкий – это позволяет эндотоксинам попадать в кровь. В ходе исследования ученые обследовали 156 человек, 63 из которых были классифицированы как страдающие ожирением или перенесшие бариатрическую операцию. Команда собрала образцы крови и жира у участников. Они исследовали два типа жировых клеток: белые жировые клетки, которые накапливают энергию, и коричневые жировые клетки, которые используют энергию и связаны с метаболической активностью. Как оказалось, белые жировые клетки, полученные от людей с ожирением, с меньшей вероятностью трансформируются в коричневые жировые клетки, по сравнению с жировыми клетками худощавых людей. "Это связано с более высоким уровнем эндотоксинов, обнаруженных в крови участников с ожирением. Бариатрическая хирургия уменьшила количество эндотоксинов в крови участников, что было связано с улучшением метаболического состояния жировых клеток", – отметили авторы. Исследование подчеркивает важность кишечника и жира как важнейших взаимосвязанных органов, влияющих на метаболическое здоровье человека.