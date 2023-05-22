Как уменьшить тягу к высококалорийным продуктам

Новое исследование ученых из Университетской клиники Гамбург-Эппендорф в Германии, опубликованное в журнале Appetite, продемонстрировало эффективность визуализации в уменьшении тяги к вредной пище.

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Визуализация – часть поведенческой терапии. Она предполагает, что сначала люди представляют себе нежелательное событие, а потом то, как они с ним справляются.

По словам психологов, этот метод помогает изменить привычки питания и уменьшить тягу к высококалорийным продуктам.

В исследовании приняли участие более 1 тыс. добровольцев. Участникам были показаны одинаковые фотографии различных продуктов с высоким содержанием жира и калорий. Они были разделены на несколько групп, часть из которых придерживалась какой-либо тактики поведенческой терапии, а одна – нет. Добровольцы должны были оценить свой уровень тяги к тому, что было изображено на фото.

Как показал эксперимент: те, кто представляет себе высококалорийную пищу, а затем то, как они избавляются от нее, сообщали о снижении тяги к жирной пище.