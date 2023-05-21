Учёные из Нидерландов назвали бег достойной заменой антидепрессантам

Специалисты Амстердамского свободного университета установили, что бег оказывает сопоставимое антидепрессантам воздействие на возникающие у людей симптомы тревоги и депрессии. Антидепрессанты, которые вместе с психотерапией применяют для лечения этих заболеваний, не всегда бывают эффективны для пациентов. Также они могут иметь неприятные побочные эффекты. Чтобы проверить достаточно распространённое мнение о том, что физические упражнения способны заменить антидепрессанты, учёные из Нидерландов организовали 16-недельное исследование. В ходе наблюдений специалисты сравнили влияние антидепрессантов и беговой терапии на тяжесть симптомов и параметров здоровья. 141 пациенту с депрессией и тревожным расстройством предложили выбрать между приёмом антидепрессантов и терапией бегом. А тех, кто не смог определиться, распределили на лечение случайным образом. Те, кому досталась терапия бегом, занимались под наблюдением на свежем воздухе по 45 минут два-три раза в неделю. Выбравших этот вариант, кстати, оказалось в два с лишним раза больше (96 против 45). В итоге процент тех, у кого произошло полное или же значительное уменьшение имевшихся симптомов был почти равным (43% у бегунов и — у принимавших таблетки). При этом предсказуемо более качественным оказалось улучшение физических показателей «спортсменов», у которых в том числе уменьшались окружности талии и усиливалась функция лёгких. От антидепрессантов же наоборот увеличивался вес и несколько повышался нижний показатель артериального давления.