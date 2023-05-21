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Эксперты назвали пять упражнений из пилатеса для проработки мышц пресса

Эксперты журнала Shape назвали пять эффективных упражнений из пилатеса для проработки мышц пресса. Комплекс представлен на сайте издания.

Эксперты назвали пять упражнений из пилатеса для проработки мышц пресса
© Lenta.ru

Начать тренировку специалисты посоветовали с подъема коленей до уровня таза с переходом в выпад. Движение выполняется по восемь раз с каждой стороны. Затем нужно перейти к реверансам с выпадами. Для этого необходимо сделать шаг назад и вправо левой ногой, заводя ее за правую ногу. Руки в приседе вытянуты вперед. После повторить реверанс правой ногой — и так по 15 раз.

Следующее упражнение — «сломанная планка», исходное положение — классическая планка на прямых руках.

«Приподнимите левую ногу на 20-25 сантиметров, мысок тяните. Затем подтяните колено вперед к левому локтю, слегка округляя спину. Вытяните ногу, а на следующем повторе подтяните его к правому локтю», — пояснили эксперты, отметив, что комплекс состоит из шести повторов на каждую сторону.

Четвертое упражнение — «сломанный стул», 15-20 повторов.

«Присядьте, словно на невидимый стул, вытягивая руки позади себя. Встаньте, затем присядьте снова, приподнявшись на пальцах ног и вытягивая руки перед собой и чуть вверх», — добавили специалисты.

Завершить тренировку, исходя из рекомендаций, следует «двухчастной сотней». Для этого необходимо присесть на коврик, поднять ноги, согнув их в коленях до угла 90 градусов, руки вытянуть вперед, корпус отклонить до угла 45 градусов. Сохраняя это положение, сделать 100 круговых движений руками с небольшой амплитудой.

Ранее тренер Анастасия Малявина назвала простые упражнения от отеков для утренней зарядки. Специалист рекомендовала делать массаж стоп и ключиц, а также выполнять разминку диафрагмы.

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