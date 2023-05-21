Эксперты назвали пять упражнений из пилатеса для проработки мышц пресса

Начать тренировку специалисты посоветовали с подъема коленей до уровня таза с переходом в выпад. Движение выполняется по восемь раз с каждой стороны. Затем нужно перейти к реверансам с выпадами. Для этого необходимо сделать шаг назад и вправо левой ногой, заводя ее за правую ногу. Руки в приседе вытянуты вперед. После повторить реверанс правой ногой — и так по 15 раз.