Биохимик развеяла популярный миф о воде

Биохимик Мария Кулешова в беседе с "Мослентой" развеяла популярный миф о воде. Эксперт опровергла утверждение о том, что пить воду во время еды вредно.

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Кулешова подчеркнула: нет исследований, которые бы подтверждали, что вода во время еды может нарушить пищеварение, спровоцировать вздутие живота или привести к разжижению желудочного сока.

"В одном литре желудочного сока содержится 995 миллилитров воды. Железистые клетки желудка будут вырабатывать соляную кислоту до тех пор, пока уровень pH не достигнет нужного значения. Кроме того, многие продукты тоже содержат большое количество жидкости", – напомнила специалист.