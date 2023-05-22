Что такое токсоплазмоз и чем он опасен

— Но больше всего опасен врожденный токсоплазмоз, который передается в утробе матери. Если женщина когда-то переболела и у нее сохранились антитела, то ребенок никогда не заразится, — заверила врач. — Но если она заболевает незадолго или во время беременности, это может быть очень опасно.