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Диетолог Мансурова посоветовала отказаться от потребления помидоров при болезнях суставов

Страдающим заболеваниями суставов людям помидоры могут быть вредны. Им следует исключить этот овощ из рациона, сообщило со ссылкой на диетолога-нутрициолога Ирину Мансурову издание aif.ru.

Диетолог посоветовала отказаться от помидоров при болезнях суставов
© Слово и Дело

Помидоры содержат щавелевую кислоту и солонин, которые могут негативно повлиять на состояние костей и суставов. Большое количество солонина может запустить воспалительные реакции, спровоцировать проблемы с ЖКТ и аллергические приступы, а также привести к токсическому отравлению.

Щавелевая кислота может разрушать хрящевую ткань и ухудшать всасывание помогающих восстановлению эластичности суставов полезных жиров. Кроме того, страдающим от проблем с суставами людям следует избегать свеклы, репчатого лука, картофеля, шпината и ревеня, ограничить употребление чая и кофе.

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