Диетолог посоветовала отказаться от помидоров при болезнях суставов

Диетолог Мансурова посоветовала отказаться от потребления помидоров при болезнях суставов
Страдающим заболеваниями суставов людям помидоры могут быть вредны. Им следует исключить этот овощ из рациона, сообщило со ссылкой на диетолога-нутрициолога Ирину Мансурову издание aif.ru.
Помидоры содержат щавелевую кислоту и солонин, которые могут негативно повлиять на состояние костей и суставов. Большое количество солонина может запустить воспалительные реакции, спровоцировать проблемы с ЖКТ и аллергические приступы, а также привести к токсическому отравлению.
Щавелевая кислота может разрушать хрящевую ткань и ухудшать всасывание помогающих восстановлению эластичности суставов полезных жиров. Кроме того, страдающим от проблем с суставами людям следует избегать свеклы, репчатого лука, картофеля, шпината и ревеня, ограничить употребление чая и кофе.