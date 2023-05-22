Диетолог посоветовала отказаться от помидоров при болезнях суставов

Страдающим заболеваниями суставов людям помидоры могут быть вредны. Им следует исключить этот овощ из рациона, сообщило со ссылкой на диетолога-нутрициолога Ирину Мансурову издание aif.ru.

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Помидоры содержат щавелевую кислоту и солонин, которые могут негативно повлиять на состояние костей и суставов. Большое количество солонина может запустить воспалительные реакции, спровоцировать проблемы с ЖКТ и аллергические приступы, а также привести к токсическому отравлению.