Тренировки, которые помогут развить выносливость организма

Тренировки, которые помогут развить общую выносливость организма
Выносливость играет важную роль — влияет на здоровье организма и спортивные достижения. Без должного уровня выносливости человек быстро устает и может испытывать затруднения при выполнении даже обычных повседневных задач.
Тренировки на развитие этой способности — неотъемлемая часть любой физической активности.
«Лента.ру» побеседовала с фитнес-тренером и выяснила, с помощью каких упражнений можно развить выносливость и как правильно распределять нагрузку во время занятий.
Что такое выносливость?
Выносливость — это способность организма выполнять физическую активность в течение продолжительного времени и не чувствовать при этом усталости. В беседе с «Лентой.ру» фитнес-тренер Владимир Суворин подчеркнул, что выносливость необходима для каждого человека, а не только для спортсменов.
Выносливость организма — это своего рода наша «батарейка энергии», — Владимир Суворин, фитнес-тренер.
Что касается спортсменов, то для них главное — выносливые дыхательная и сердечно-сосудистая системы, добавляет эксперт.
Существует два вида выносливости: аэробная и анаэробная.
В чем разница между аэробной и анаэробной выносливостью?
Аэробная и анаэробная выносливости задействуют разные типы мышечных волокон: красные (медленные) и белые (быстрые). Они включаются в работу при разном уровне нагрузки, пояснил Суворин. Аэробная выносливость — способность организма выдерживать длительную физическую нагрузку, анаэробная — короткую, но более интенсивную.
Что развивает аэробную выносливость организма:
- бег на длинные дистанции;
- езда на велосипеде;
- ходьба;
- занятия аэробикой;
- плавание.
Фитнес-тренер Владимир Суворин отметил, что такие упражнения оказывают положительное влияние на дыхательную и сердечно-сосудистую системы человека. Он также порекомендовал по возможности проводить занятия на свежем воздухе, чтобы таким образом увеличить поступление кислорода в кровь и наладить газообмен.
Что развивает анаэробную выносливость организма:
- спринтерский бег;
- спринтерское плавание;
- силовые тренировки;
- пауэрлифтинг;
- бокс;
- занятия тяжелой атлетикой.
Для улучшения силовой выносливости идентичные упражнения многократно повторяются — это позволяет укрепить конкретные мышцы тела.
Как сделать тренировки на выносливость эффективными?
В тренировках для развития и поддержания выносливости рекомендуется следовать нескольким принципам.
1. Соблюдать регулярность тренировок
Развитие выносливости требует систематического подхода — регулярные тренировки помогут организму адаптироваться к нагрузкам. Рекомендуется проводить тренировки на выносливость три-четыре раза в неделю.
Физическая выносливость натренировывается и буквально накапливается с каждым занятием, — Владимир Суворин, фитнес-тренер.
2. Постепенно повышать интенсивность
Тренировка выносливости требует прогрессивного увеличения нагрузки на организм. Следует начать с комфортного для себя, умеренного уровня сложности упражнений и постепенно переходить к более энергозатратным. Так организм сможет лучше адаптироваться к нагрузкам и развить выносливость.
3. Не тренироваться слишком часто
Владимир Суворин отметил, что переизбыток тренировок приведет не к развитию выносливости, а, наоборот, к истощению мышц. Поэтому при расчете времени, которое будет потрачено на занятия, стоит учитывать индивидуальные особенности организма. Если не получается самостоятельно подобрать подходящую степень нагрузки, следует обратиться за консультацией к фитнес-тренеру.
Не надо фанатизма. Не надо работать так, чтобы на следующий день не встать, — Владимир Суворин, фитнес-тренер.
4. Разнообразить занятия
Рекомендуется включать в свою программу тренировок различные виды физической нагрузки. Вариативность упражнений поможет вовлечь в работу разные группы мышц и системы организма — это способствует развитию общей выносливости. Кроме того, следует чередовать упражнения на аэробную и анаэробную выносливость: например, можно посвятить один день беговым тренировкам, а другой — силовым.
5. Выбирать подходящие упражнения
Не существует упражнения на выносливость, которое гарантированно подойдет всем. «Каждый человек индивидуален, ему следует выбирать подходящий вид нагрузки отдельно», — объяснил Суворин. Перед тем как сконцентрироваться на конкретном виде упражнений, можно попробовать несколько видов занятий и выбрать для себя наиболее комфортный и интересный.
6. Не забывать про восстановление
«Если мы говорим о развитии выносливости, то нужно уметь не только тренироваться, но и восстанавливаться», — рассказал Суворин. По его словам, после интенсивных занятий организму человека необходимо время на восстановление.
Также не следует забывать про заминку — комплекс упражнений в конце тренировки, который помогает вывести из организма излишки молочной кислоты и избежать боли в мышцах. Заминка чаще всего включает в себя упражнения на растяжку.
При длительных занятиях на выносливость следует пить достаточное количество воды и следить за питанием, употребляя достаточное количество белковой пищи.
Упражнения для развития аэробной выносливости
Бег на длинные и средние дистанции
Бег является отличным способом развития аэробной выносливости. На начальном этапе рекомендуется пробегать небольшие дистанции в умеренном темпе, постепенно увеличивая продолжительность тренировок. При этом важно следить за тем, чтобы в ходе тренировки не сбивалось дыхание — оно должно быть спокойным и размеренным.
135-155 ударов в минуту норма пульса при беге на выносливость
Езда на велосипеде и занятия на эллиптическом тренажере
Это отличная кардиотренировка, которая укрепляет сердце, легкие и кровеносные сосуды. Как и бег, регулярная езда на велосипеде или эллиптическом тренажере помогает нормализовать кровообращение, повысить уровень кислорода в организме и улучшить работу легких.
Велотренировка задействует мышцы ног, ягодиц, рук и кора (живота и спины) — при регулярных занятиях на велосипеде в тренажерном зале или на улице организм постепенно укрепляется, а выносливость повышается.
Плавание и аквааэробика
Плавание — вид спорта с низкой травмоопасностью, который при этом задействует многие группы мышц, включая руки, ноги, спину и ягодицы. При этом в воде минимизируется нагрузка на суставы, что позволяет проводить длительные тренировки на выносливость без вреда для здоровья.
Скандинавская и быстрая ходьба
Прогулки на свежем воздухе — прекрасный вариант для развития аэробной выносливости. Скандинавская ходьба со специальными палками, напоминающими лыжные, создает дополнительную нагрузку на верхнюю часть тела.
Такой вид занятий подойдет для людей с любым уровнем физической подготовки, поскольку не требует дополнительных навыков. Продолжительная ходьба на свежем воздухе также помогает укрепить сердечно-сосудистую систему и опорно-двигательный аппарат.
Улучшить общую выносливость организма помогут любые продолжительные активные занятия: бег, аэробика и даже танцы
Упражнения для развития анаэробной выносливости
Фитнес-тренер Владимир Суворин отметил, что для развития силовой выносливости отлично подойдут интенсивные упражнения с большим количеством повторений.
Основные упражнения на анаэробную выносливость
Интервальные тренировки (HIIT)
Это высокоинтенсивные тренировки, в которых периоды активности чередуются с периодами отдыха. Например, можно выполнить серию быстрых спринтов по 30 секунд каждый, а затем отдохнуть в течение одной минуты. Эффективность тренировок достигается за счет многократного повторения упражнений с интервалами.
Силовые тренировки с упором на выносливость
Владимир Суворин порекомендовал включить в программу тренировок упражнения с использованием веса собственного тела или гантелей. Их следует выполнять в круговом порядке с минимальными перерывами.
- отжимания от пола;
- подтягивания;
- выпады;
- приседания;
- жимы;
- скрутки.
Функциональные тренировки (кроссфит)
Кроссфит сочетает в себе элементы аэробных и силовых тренировок, а также упражнений, направленных на развитие гибкости и баланса. Это отличный способ улучшить как аэробную, так и анаэробную выносливость, используя разнообразные функциональные упражнения.
Повысить анаэробную выносливость также помогут прыжки на скакалке, забеги на короткую дистанцию и стояние в планке. Одно из главных преимуществ большинства анаэробных упражнений на выносливость состоит в том, что их можно выполнять в домашних условиях.