7 причин повышенного роста волос на женском теле

На языке науки повышенный рост волос на теле называется гирсутизм. Причин у этого явления несколько. Врач-эндокринолог, доктор медицинских наук Зухра Павлова в своем Telegram-канале отмечает такие:
— этническая предрасположенность (как характерный признак некоторых народов, и это для них норма);
— избыточный рост волос при рождении;
— развитие в организме опухолей, которые вырабатывают большое количество гормонов;
— прием некоторых лекарственных средств: анаболических стероидов, даназола, циклоспоринов, интерферона);
— синдром Кушинга — состояние, при котором нарушается синтез гормонов коры надпочечников;
— прием андрогенов — мужских половых гормонов (например, для увеличения мышечной массы или коррекции гормонального статуса).
Последний пункт Зухра Павлова дополняет предостережением: «Зачастую женщинам «прописывают» тестостерон блогеры-авантюристы якобы с целью усиления сексуального влечения. Потом эти женщины приходят ко мне — и мы вместе восстанавливаем их разрушенное здоровье».
Доктор подчеркивает, что, осматривая пациенток на приеме, она уделяет внимание и растительности на теле: как выглядят их волосы на голове и теле. Поэтому для более точной диагностики есть смысл перед визитом к эндокринологу не делать эпиляцию.