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2 часа назад

7 причин повышенного роста волос на женском теле

Super.ru

На языке науки повышенный рост волос на теле называется гирсутизм. Причин у этого явления несколько. Врач-эндокринолог, доктор медицинских наук Зухра Павлова в своем Telegram-канале отмечает такие:

7 причин повышенного роста волос на женском теле
Фото: Super.ruSuper.ru

— этническая предрасположенность (как характерный признак некоторых народов, и это для них норма);

— избыточный рост волос при рождении;

— развитие в организме опухолей, которые вырабатывают большое количество гормонов;

— прием некоторых лекарственных средств: анаболических стероидов, даназола, циклоспоринов, интерферона);

— синдром Кушинга — состояние, при котором нарушается синтез гормонов коры надпочечников;

— прием андрогенов — мужских половых гормонов (например, для увеличения мышечной массы или коррекции гормонального статуса).

Последний пункт Зухра Павлова дополняет предостережением: «Зачастую женщинам «прописывают» тестостерон блогеры-авантюристы якобы с целью усиления сексуального влечения. Потом эти женщины приходят ко мне — и мы вместе восстанавливаем их разрушенное здоровье».

Доктор подчеркивает, что, осматривая пациенток на приеме, она уделяет внимание и растительности на теле: как выглядят их волосы на голове и теле. Поэтому для более точной диагностики есть смысл перед визитом к эндокринологу не делать эпиляцию.

Здоровье,
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