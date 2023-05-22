7 причин повышенного роста волос на женском теле

На языке науки повышенный рост волос на теле называется гирсутизм. Причин у этого явления несколько. Врач-эндокринолог, доктор медицинских наук Зухра Павлова в своем Telegram-канале отмечает такие:

— этническая предрасположенность (как характерный признак некоторых народов, и это для них норма);

Последний пункт Зухра Павлова дополняет предостережением: «Зачастую женщинам «прописывают» тестостерон блогеры-авантюристы якобы с целью усиления сексуального влечения. Потом эти женщины приходят ко мне — и мы вместе восстанавливаем их разрушенное здоровье».

Доктор подчеркивает, что, осматривая пациенток на приеме, она уделяет внимание и растительности на теле: как выглядят их волосы на голове и теле. Поэтому для более точной диагностики есть смысл перед визитом к эндокринологу не делать эпиляцию.