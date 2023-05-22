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Два горячих напитка, которые помогут снизить холестерин

Если с повышенным уровнем холестерина ничего не делать, то это может привести к развитию болезней сердца и к инсульту. По словам эксперта доктора Тима Бонда, два вида чая помогут вам держать холестерин под контролем.

Два горячих напитка, которые помогут снизить холестерин
© Ferra.ru

Доктор Тим Бонд из Консультативной группы по чаю отметил, что чёрный и зелёный чай способны снизить уровень холестерина в крови. Ряд исследований показали: чёрный чай с добавлением молока или даже без него может уменьшить шансы столкнуться с болезнями сердца.

Согласно результатам систематического обзора 11 испытаний, как чёрный, так и зелёный чай помогают снизить уровень «плохого» холестерина в организме. Считается, что происходит это за счёт катехинов (антиоксидантов) в этих напитках. Более того, снижение показателей холестерина происходит всего за 12 недель.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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