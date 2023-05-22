Тренер голливудских звезд назвал главную ошибку худеющих

Звёздный тренер Брайан Нуньес неоднократно помогал прийти в форму актёрам мирового уровня перед съёмками. Но, по его словам, фитнес-программы, используемые для работы с селебрити, хороши только для подготовки к блокбастерам. В реальной жизни это не работает.

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Один из самых востребованных специалистов Кремниевой дoлины выступает за рациональное отношение к своему телу, напоминая, что путь к хорошей физической форме — это не спринт, а марафон. Поэтому не стоит требовать результатов слишком быстро после начала регулярных занятий, дайте себе возможность перестроиться.

Брайан также против кардинальных изменений в питании и строгого подсчёта калорий. Главное, по его мнению, качество продуктов и разумное потребление.

Кроме того, тренер считает, что очень много зависит от мышления. Как наставник он уделяет много времени формированию положительного настроя, так как это основа любого успеха. Тем более в тренировках, где так легко потерять мотивацию, если результата нет в начальный период.

Разум — главное оружие в борьбе за физическую форму, только он поможет вам не сдаваться.