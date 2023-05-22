Как часто надо менять мочалку для душа

Врач рассказала, что от изделия следует избавиться, когда его волокна разорвались. При этом она отметила, что после каждого использования данный предмет личной гигиены необходимо тщательно промывать под струей воды.

Кроме того, Егорова обратила внимание на то, что если мочалка выполнена из натуральных материалов, то ее нужно раз в две недели кипятить.