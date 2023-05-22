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Какие признаки указывают на раннюю менопаузу

По данным ВОЗ, большинство женщин сталкиваются с менопаузой в возрасте от 45 до 55 лет. При этом американский гинеколог Стефани Фобион отмечает, что чаще всего менопауза наступает в 52 года.

Какие признаки указывают на раннюю менопаузу
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Менопауза – естественный процесс биологического старения, в ходе которого яичники перестают вырабатывать яйцеклетки. Менопауза ведет к тому, что у женщины навсегда прекращается менструация, и в организме начинает происходить гормональная перестройка.

Некоторым женщинам приходится сталкиваться с менопаузой до 45 лет – в таком случае менопауза называется ранней. Подробнее о симптомах, на которые следует обращать внимание – в материале "Рамблера".

Как отмечают специалисты, симптомы ранней менопаузы аналогичны симптомам естественной менопаузы. Прежде всего насторожиться стоит, если у вас усилилась ночная потливость, возникла сухость в интимной зоне, появились проблемы со сном и резкие перепады настроения.

Кроме того, медики рекомендуют не игнорировать тревогу и депрессивные состояния – все это напрямую связано с изменением гормонального фона.

Если у женщины младше 45 лет менструация прекращается на три месяца, но беременности нет, это также указывает на ранний климакс.

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Врачи советуют наблюдаться в период менопаузы у специалиста. Несмотря на то, что это естественное состояние организма, с прекращением менструации женщины сталкиваются с повышенным риском остеопороза, онкологии, болезней сердца и проблем с сосудами головного мозга.

Не стоит путать раннюю менопаузу с преждевременной. Вторая возникает вследствие недостаточности яичников у женщин до 40 лет. В данном случае особенно важно наблюдение у врача, поскольку такая ситуация не является стандартной.

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