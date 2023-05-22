Диетолог объяснила, чем вредны сахарозаменители

Эксперт рассказала, что при употреблении заменителей сахара рецепторы передают в мозг ощущение сладости, и мозг ожидает поступления энергии. Однако этого не происходит, и тогда в качестве компенсации происходит выделение веществ, которые заставляют человека съедать большее количество пищи. Это, в свою очередь, приводит к набору лишнего веса.