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Из-за чего возникают срывы во время диеты

Всем худеющим хочется достичь быстрого результата за короткий промежуток времени, но сколько трудностей скрывается за этим… Регулярные тренировки и правильное питание не всегда приносят желаемого результата, а ограничения в еде часто приводят к срывам. Клинический психолог по пищевому поведению Ирина Ушкова рассказала, почему так происходит.

Из-за чего возникают срывы во время диеты
© Чемпионат.com

По словам специалиста, проблема кроется в двух гормонах — грелине и нейропептиде Y. Первый активизируется, когда человек голоден. Чем дольше он ограничивает себя в еде, тем выше становится его уровень.

При похудении количество грелина возрастает, именно этим объясняются пищевые срывы при соблюдении диеты. Исследование, опубликованное в американском журнале физиологии, эндокринологии и метаболизма, показало, что уровень гормона может оставаться повышенным на протяжении года даже после нормализации режима питания.

Нейропептид Y тоже возбуждает аппетит, особенно к углеводной пище. Поэтому, например, попытки сидеть на низкоуглеводных диетах чаще всего обречены на провал. Чем дольше человек сдерживает себя, тем больше вероятность срыва.

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