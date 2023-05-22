Злоупотребление пивом может стать причиной опасных женских заболеваний. Об этом рассказал хирург Александр Умнов в беседе с News.ru.

По словам специалиста, злоупотребление пивом приводит к изменениям гормонального фона, которые могут негативно сказываться на работе половой системы.

Врач отметил, что те женщины, которые пьют слишком много пенного напитка, могут замечать нарушения менструального цикла или столкнуться со сложностями с зачатием и вынашиванием ребенка.

Кроме того, у злоупотребляющих пивом женщин, риск развития злокачественных опухолей в половых органах или молочных железах в два раза выше, чем у женщин того же возраста, которые не пьют.

Еще один негативный эффект заключается в том, что пиво может влиять на внешний вид женщины. Специалист отмечает, что пьющая дама может приобретать мужеподобную внешность: растет живот, "стирается" талия, увеличивается растительность на теле, кожа становится вялой, на лице лопаются капилляры, а голос грубеет.

Хирург рекомендует избегать пива или минимизировать его потребление.