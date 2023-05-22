Врач дала советы по улучшению состояния в период сезонной аллергии

Советы по улучшению состояния в период сезонной аллергии дала в беседе с «Мослентой» врач, руководитель медицинского департамента федеральной сети лабораторий KDL Ольга Малиновская. Специалист пояснила, что основные симптомы аллергии это — чихание, слезотечение, заложенность носа, насморк, головные боли, зуд и першение в горле, общая слабость. Самыми распространенные аллергены — пыльца березы, ольхи, тополя, лещины и каштана.

Врач посоветовала выяснить, на пыльцу каких именно растений реагирует организм — для кого-то это злаки, а для кого-то — лиственные деревья. Это можно сделать с помощью простого анализа, например, «Панели аллергенов деревьев IgE (ImmunoCAP), tx9 (микст пыльца деревьев: ольха серая, береза бородавчатая, лещина обыкновенная, дуб белый, ива белая)». И с помощью специальных приложений отслеживать изменение концентрации аллергенов в воздухе, а при возможности уехать в период особо активного опыления.

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Кроме того, мерой профилактики служит влажная уборка и общая защита от пыли. «Даже если хочется больше радоваться теплой погоде на улице, в период активного пыления лучше закрывать окна, чтобы пыльца не попадала внутрь. Кстати, больше всего пыльцы на улице в утреннее и вечернее время, старайтесь эти периоды проводить в помещении», — посоветовала специалист.

Малиновская добавила, что в период активного цветения аллергенов по возвращению домой необходимо полностью переодеваться и принимать душ. Это поможет сделать контакт с аллергенами менее активным.

Вместе с приемом антигистаминных препаратов, выписать которые должен врач, она рекомендовала и вариант АСИТ — аллерген-специфической терапии. При ее проведения пациенту вводят небольшие дозы аллергенов, чтобы организм менее интенсивно реагировал на них. Начинают такую терапию обычно осенью, продолжила эксперт.

«Не стоит бездумно принимать препараты от аллергии, руководствуясь советом фармацевта или знакомых. Лучше обратиться к аллергологу, который поможет выяснить, что именно провоцирует аллергию, и назначит именно те лекарства, которые подойдут», — напомнила собеседница.