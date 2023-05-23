Названы самые опасные для здоровья диеты

Токсиколог Михаил Кутушев заявил, что многие известные диеты для похудения могут повлечь за собой серьезные проблемы со здоровьем.

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Как сообщает «Газета.Ru», на первом месте - препараты для избавления от лишнего веса. Они помогают быстро похудеть, но могут угрожать летальным исходом.

«Далее по вредности идет биохакинг — «взлом» организма. Смысл биохакинга сводится к изменению всех пищевых привычек», — продолжил врач.

При такой диете, где нужно пить только минеральную воду и другие жидкости, вес также будет уменьшаться, но одновременно с этим сильно пострадает «обмен веществ, пищеварение, иммунитет, печень, желтый пузырь и так далее».

Кутушов предостерег и от диет под мононазваниями, например, гречневая, шоколадная и другие. По его словам, полноценного похудения и пользы для организма от него не получится, цифры на весах будут уменьшаться, но «при этом качество кожи и вашего здоровья будут оставлять желать лучшего».