Эндокринолог перечислила противопоказания для кетодиеты

Людям, имеющим сердечно-сосудистые заболевания, почечную недостаточность, а также беременным и кормящим женщинам категорически запрещено худеть при помощи кетодиеты. Об этом предупредил врач-терапевт, эндокринолог Елена Киселева.

© Слово и Дело

Среди «относительных противопоказаний» желчнокаменная болезнь, панкреатит и заболевания ЖКТ, добавила специалист. Также с осторожностью стоит относиться к данному способу похудения при сахарном диабете и подагре. Об этом передает «Газета.ру».

«То есть с этими заболеваниями использовать кетодиету можно, но обязательно под контролем врача», — уточнила Киселева.