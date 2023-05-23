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Эндокринолог Киселева перечислила противопоказания для кетодиеты

Людям, имеющим сердечно-сосудистые заболевания, почечную недостаточность, а также беременным и кормящим женщинам категорически запрещено худеть при помощи кетодиеты. Об этом предупредил врач-терапевт, эндокринолог Елена Киселева.

Эндокринолог перечислила противопоказания для кетодиеты
© Слово и Дело

Среди «относительных противопоказаний» желчнокаменная болезнь, панкреатит и заболевания ЖКТ, добавила специалист. Также с осторожностью стоит относиться к данному способу похудения при сахарном диабете и подагре. Об этом передает «Газета.ру».

«То есть с этими заболеваниями использовать кетодиету можно, но обязательно под контролем врача», — уточнила Киселева.

Пациентам с эпилепсией, напротив, кетодиета рекомендована. К этому виду похудения также стоит присмотреться при болезни Паркинсона, Альцгеймера и рассеянном склерозе, добавила эксперт.

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