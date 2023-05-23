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Названа опасность клубники для некоторых людей

Несмотря на пользу клубники для здоровья, лучше отказаться от ее употребления в пищу при некоторых заболеваниях. Нутрициолог Екатерина Войтенко в ходе беседы с «Пятым каналом» назвала случаи, в которых ягода может представлять опасность.

Названа опасность клубники для некоторых людей
© Lenta.ru

По словам специалистки, в клубнике содержится большое количество ценных веществ, в том числе витамин С, а также фолиевая кислота, витамины группы В, А, Е и железо. Однако некоторым людям есть эту ягоду противопоказано.

Войтенко посоветовала воздержаться от употребления в пищу клубники тем, у кого диагностированы сильная аллергия, проблемы в работе ЖКТ, язва, желчекаменная болезнь. Также с осторожностью стоит включать ее в рацион при повышенной кислотности желудка.

В качестве безопасной суточной нормы клубники для относительно здоровых людей Войтенко назвала 300-400 граммов. Это количество лучше съесть не за один раз, а разбить на несколько приемов пищи, чтобы обезопасить себя от аллергической реакции.

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