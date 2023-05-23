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Как правильно питаться ради сохранения бодрости в течение дня

Избежать усталости в течение дня поможет правильное питание, уверяет нутрициолог сервиса «Прием» Елена Свиридова. В беседе с «Лентой.ру» она научила россиян, как питаться для сохранения бодрости.

Как правильно питаться ради сохранения бодрости в течение дня
© Lenta.ru

Свиридова настаивает, что в течение дня необходимо позволять себе маленькие радости. «Иногда человек так сильно устает на работе, что ему кажется, будто конца рабочего дня не дождаться. Постарайтесь радовать себя вкусными и полезными перекусами: любимый батончик, сухофрукты или же просто любимый заваренный чай… Все это не только придаст сил организму, но и повысит настроение и мотивацию продолжать работать», — рассказала она.

Для сохранения энергии и бодрости нужно есть маленькими порциями, отметила Свиридова. Редкие большие объемы еды могут не только плохо сказаться на организме, но и лишить последних сил. Когда человек голодный, он готов съесть все, что видит. Однако необходимо держать себя в руках.

Свиридова добавила, что для рационального распределения сил и энергии в течение суток следует воздерживаться от приемов пищи перед сном. После еды организм начинает пробуждаться, а поздний вечер, по словам нутрициолога, — это не лучшее время для активности. «Если хотите перекусить, выпейте легкий йогурт или съешьте фрукт. Это позволит не только лучше выспаться, но и лучше себя чувствовать на протяжении всего следующего рабочего дня», — заключила она.

Ранее нутрициолог Ольга Деккер назвала лучшие каши для похудения. Ими оказались гречневая, овсяная и ячневая каши.

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