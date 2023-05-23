Как обмануть чувство голода и не съесть лишнего: 4 лайфхака

Когда человек переходит на правильное питание и начинает есть меньше жирного и сладкого, то первое время организм недоуменно требует привычный вредный допинг. Поэтому кажется, что постоянно хочется есть. Хорошие новости заключаются в том, что чувство голода можно обмануть — и не всегда едой, уверяет в своем Telegram-канале врач-эндокринолог Зухра Павлова. Вот четыре лайфхака от доктора.

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1. Вода

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Вода — наш главный друг. Очень часто чувство голода — это лишь жажда. Поэтому всегда пейте утром стакан теплой (36–40 градусов) негазированной воды и в течение дня — не менее 2 литров (30 мл на кг тела). Если чувствуете, что сосет под ложечкой, выпейте стакан воды: небольшими глотками, можно в два-три захода. Если это было ложное чувство голода, то оно пройдет.

2. Сменить занятие

Бывает, что от умственного напряжения организм тоже начинает «голодать», требовать подпитки в виде глюкозы. Поэтому нам и хочется что-то съесть, особенно сладкое.

В такие моменты важно не зацикливаться на этом чувстве, а встать и сделать пару упражнений: отжимания от стола, приседания, растяжку. Даже просто пройти пару пролетов лестницы — уже отличная разминка. Мозг сменит род деятельности, займет себя управлением мышцами и отвлечется от желания получить допинг.

3. Если между завтраком и обедом больше пяти часов, можно перекусить

Между приемами пищи должно быть не менее трех и не более пяти часов. Если чувствуете, что очень хотите есть, а до полноценного обеда еще пара часов, тогда можно перекусить. Важно, чтобы перекус был белково-углеводным. Например, есть один банан или яблоко не очень полезно (глюкоза и фруктоза, то есть сладкая основа фруктов, приведут к резкому повышению инсулина и голоду). Лучше в сочетании с йогуртом или кусочком сыра. Напоминаю, что фрукты или сезонные ягоды стоит употреблять в первой половине дня и только после основного приема пищи (не вместо него).

4. Вечером почистите зубы