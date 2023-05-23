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4 продукта и напитка, которые избавят от вздутия живота

Обычно вздутие живота возникает из-за скопления газов в кишечнике. Также это может быть результатом проблем с пищеварением: непереносимости пищи, запоров.

4 продукта и напитка, которые избавят от вздутия живота
© Ferra.ru

Если вы страдаете от вздутия живота уже больше трёх недель, то обязательно обратитесь с этой проблемой к врачу. При этом существуют продукты и напитки, которые помогут избавиться от симптомов вздутия. Их назвала Джемма Стюарт, владелица компании Gutsy Health Co.

Вода. Он поможет очистить организм, предотвратить переедание, а также лучше переваривать пищу. В то же время обезвоживание приводит к запорам, из-за которых часто возникает вздутие.

Ферментированные продукты и напитки. Среди них - чайный гриб, кимчи, домашние кефиры, ферментированная пища. Всё это улучшает пищеварение, поддерживает работу полезных бактерий.

Овощные и фруктовые соки. Они подходят для выведения токсинов, снабжения организма питательными веществами.

Овощи и клетчатка. Добавьте рацион много растительной клетчатки. Это позволит лучше перемещать еду по пищеварительному и предотвратит образование газов, вызывающих вздутие.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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