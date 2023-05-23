$79.94+0.0386.50+0.22

Нутрициологи рассказали, как побороть тягу к сладкому при помощи рыбы

Эксперты Британского агентства по стандартизации питания рекомендовали чаще употреблять рыбу, чтобы избавиться от тяги к сладкому.

Нутрициологи посоветовали добавлять в рацион не менее 140 г жирной рыбы в неделю. За счет повышенного содержания белка, омега-3 жирных кислот и витаминов такая еда позволяет быстро почувствовать насыщение и избавиться от потребности в сладостях.

Эксперты также уточнили, что если не употреблять сахар в первой половине дня, то скорее всего и вечером вам не захочется сладкого.

Врач Мансурова назвала 5 причин тяги к сладкому

В заключение специалисты отметили, что рыба – незаменимый продукт для тех, кто занимается спортом. Омега-3 улучшает кровообращение в мышцах, повышает анаэробную выносливость и подвижность суставов.

Ранее "Рамблер" рассказывал о том, как сладкая газировка увеличивает риск развития онкологии.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий