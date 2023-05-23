7 лучших пищевых добавок для женщин старше 50 лет

Сегодня продаётся довольно много пищевых добавок, и с таким количеством легко запутаться, что стоит принимать, а что нет. Поэтому эксперты назвали семь лучших добавок для женщин, которым уже за 50.

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Магний. Это вещество играет главную роль во многих функциях организма: в работе мышц и нервов, производстве энергии. Также благодаря магнию можно хорошо отдохнуть и добиться крепкого сна. Две вещи, от которых страдают женщины в 50+ лет, - это усталость и некрепкий сон. Научные исследования показывают, что добавки магния улучшают качество сна и снижают риск бессонницы.

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Пробиотики. Согласно результатам исследований, микробиом кишечника может быть ключевым показателем здорового старения. Благодаря качественным пробиотикам женщины старше 50 будут лучше справляться с последствиями менопаузы и перименопаузы.

Омега-3. Эти жирные кислоты, входящие в состав рыбьего жира, жирной рыбы, некоторых яиц, усиливают кровоток и помогают справляться с хроническим воспалением. Известно, что хроническое воспаление связано с раком, сахарным диабетом, болезнями сердца, болезнью Альцгеймера. Качественная пищевая добавка омега-3 будет поддерживать здоровье сердца, мозга, глаз.

Кальций. Эта пищевая добавка помогает при усталости. После менопаузы кости начинают разрушаться как можно быстрее, а это может привести к остеопорозу. Поэтому обязательно нужно придерживаться рекомендуемой нормы приёма кальция. Для женщин старше 51 года эта норма составляет до 1200 мг в день.

Витамин D. Это витамин помогает укрепить здоровье костей, а также снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, аутоиммунных заболеваний, рака. В сутки женщинам старше 50 лет нужно принимать от 600 до 800 МЕ, или от 15 до 20 мкг, витамина D.

Коллаген. По мере взросления и старения выработка коллагена в организме снижается, особенно после менопаузы. Это может ускорить процесс старения организма и вызвать проблемы с подвижностью суставов, морщины, снижение минеральной плотности костей.

Протеиновый порошок. Научные исследования демонстрируют, что человек может терять от 3% до 8% мышечной массы каждое десятилетие после 30 лет. Эффективный способ борьбы с этим - диета с высоким содержанием белка и регулярное выполнение силовых упражнений.