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Врач предупредила об опасности строгих диет

Похудение более чем на четыре килограмма в месяц представляет опасность для здоровья, предупредила терапевт, диетолог «Цифровой клиники Страхового Дома ВСК» Полина Шубина. Она рассказала «Ленте.ру», чем грозят строгие диеты и быстрое избавление от лишнего веса.

Врач предупредила об опасности строгих диет
© Lenta.ru

Процесс похудения не стоит начинать со строгих диет, объяснила врач. По ее словам, ограничения рациона не всегда соответствуют принципам здорового питания. Также не стоит забывать, что весна — это период обострения желудочно-кишечных заболеваний.

Для того чтобы спланировать схему похудения, составить план питания и облегчить процесс борьбы с лишним весом, Шубина посоветовала обратиться к специалисту, который учтет особенности организма и наличие хронических заболеваний.

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