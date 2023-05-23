Врач предупредила об опасности строгих диет
Похудение более чем на четыре килограмма в месяц представляет опасность для здоровья, предупредила терапевт, диетолог «Цифровой клиники Страхового Дома ВСК» Полина Шубина. Она рассказала «Ленте.ру», чем грозят строгие диеты и быстрое избавление от лишнего веса.
Процесс похудения не стоит начинать со строгих диет, объяснила врач. По ее словам, ограничения рациона не всегда соответствуют принципам здорового питания. Также не стоит забывать, что весна — это период обострения желудочно-кишечных заболеваний.
Для того чтобы спланировать схему похудения, составить план питания и облегчить процесс борьбы с лишним весом, Шубина посоветовала обратиться к специалисту, который учтет особенности организма и наличие хронических заболеваний.