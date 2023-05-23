Врач предупредила об опасности строгих диет

Похудение более чем на четыре килограмма в месяц представляет опасность для здоровья, предупредила терапевт, диетолог «Цифровой клиники Страхового Дома ВСК» Полина Шубина. Она рассказала «Ленте.ру», чем грозят строгие диеты и быстрое избавление от лишнего веса.

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Процесс похудения не стоит начинать со строгих диет, объяснила врач. По ее словам, ограничения рациона не всегда соответствуют принципам здорового питания. Также не стоит забывать, что весна — это период обострения желудочно-кишечных заболеваний.