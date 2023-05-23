Врач назвала самое опасное для здоровья нижнее белье

Врач-акушер-гинеколог и маммолог Елена Дригинкина назвала россиянкам самые опасные для здоровья трусы. Соответствующий материал появился на сайте «Аргументов и фактов».

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Медик посоветовала отказаться от стрингов, поскольку они вызывают дискомфортные ощущения во время носки.

«Более того, стринги способствуют переносу нежелательных микроорганизмов из заднего прохода во влагалище, что может привести к возникновению проблем, таких как рецидивирующие циститы и вагиниты», — предупредила Дригинкина.

Среди безопасных вариантов специалистка выделила слипы и трусы-шорты. Однако во втором случае необходимо учитывать размер изделия.

«Если они малы, то шортики будут сдавливать бедра, что неблагоприятно сказывается на кровообращении», — объяснила эксперт и отметила, что данное нижнее белье категорически не подходит женщинам, которые страдают варикозным расширением вен.

Собеседница издания рассказала, что для летнего сезона подойдут трусы-бикини, бразилиана и танга, но их нужно надевать только под платья или юбки.