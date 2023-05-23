Сексолог предупредила о вреде длительного воздержания

Сексолог Александра Миллер призвала женщин не отказываться от интимной близости по примеру российской певицы и телеведущей Ольги Бузовой и предупредила о вреде длительного воздержания. Ее слова приводит издание Life.

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Миллер объяснила, что секс играет важную роль в жизни женщин, так как благодаря ему происходит выработка большого количества гормонов радости и удовольствия — эндорфина, окситоцина, пролактина и вазопрессина. Они, в свою очередь, положительно влияют на настроение и самочувствие: оказывают обезболивающее действие, повышают иммунитет и даже снижают риск инсульта и сахарного диабета.

В свою очередь, как отметила сексолог, длительный отказ от интимной близости делает женщину раздражительной и может привести к ряду психологических проблем.