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Нутрициолог Резникова посоветовала добавлять в рацион сезонные продукты

Нутрициолог, консультант по коррекции пищевого поведения и тренер велнес-клуба First&Only Мария Резникова рассказала о пользе сезонных продуктов.

Нутрициолог посоветовала добавлять в рацион сезонные продукты
© RT на русском

В беседе с «Газетой.Ru» она посоветовала добавить в рацион раннюю белокочанную капусту.

«Содержание витамина К в 100 г овоща составляет более 60% суточной нормы. Этот витамин влияет на свёртываемость крови и необходим для здорового синтеза белка. В капусте также содержится аскорбиновая и фолиевая кислоты», — отметила эксперт.

Ещё одним полезным сезонным продуктом она назвала редис, богатый клетчаткой, эфирным маслами, витаминами группы В и РР, микро- и макроэлементами.

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