Токсиколог перечислил разрушительные для здоровья диеты

Врач-токсиколог Михаил Кутушов заявил, что популярные диеты могут быть опасны для здоровья. Подробностями эксперт поделился в беседе с "Газетой.Ru".

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По словам медика, для организма очень разрушитель препараты для похудения, поскольку они обладают огромным списком побочных эффектов вплоть до летального исхода. Также вредным эксперт назвал модный "биохакинг", при котором серьезно страдают обмен веществ, иммунитет, печень, желтый пузырь и другие органы и системы организма.