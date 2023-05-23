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Токсиколог Кутушов перечислил разрушительные для здоровья диеты

Врач-токсиколог Михаил Кутушов заявил, что популярные диеты могут быть опасны для здоровья. Подробностями эксперт поделился в беседе с "Газетой.Ru".

Токсиколог перечислил разрушительные для здоровья диеты
© Unsplash.com

По словам медика, для организма очень разрушитель препараты для похудения, поскольку они обладают огромным списком побочных эффектов вплоть до летального исхода. Также вредным эксперт назвал модный "биохакинг", при котором серьезно страдают обмен веществ, иммунитет, печень, желтый пузырь и другие органы и системы организма.

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Кроме этого, считает Кутушов, никакой пользы не принесут диеты по названию продуктов, например, гречневая, а также лимонная и водная диеты.

Ранее ученые обнаружили диету, которая позволяет помолодеть на 11 лет.

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