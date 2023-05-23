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Врач-диетолог Ефимова: Чтобы уменьшить тягу к сладким продуктам, не стоит держать их дома

Большинство людей, согласно медицинским наблюдениям, имеют практически непреодолимую тягу к сладкому.

Чтобы уменьшить тягу к сладким продуктам, не стоит держать их дома
© Runews24.ru

Тем не менее многие продолжают задаваться вопросом: «Можно ли, если не полностью исключить привычку потреблять продукты с высоким содержанием сахара, то хотя бы снизить тягу к ним?»

На этот вопрос поспешила ответить российский врач-диетолог Анастасия Ефимова: «Привычка заедать стресс может сформироваться в разных ситуациях. У некоторых людей она родом из детства. Таким образом у человека устанавливается связь между едой и радостью, и впоследствии он начинает есть сладкое, чтобы просто почувствовать себя спокойно».

Наиболее оптимальным вариантом эксперт считает не хранить дома сладкое - вместо этого так называемые «пробелы» можно заменить на цельнозерновую продукцию, крупы и натуральные сладости.

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