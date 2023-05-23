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Диетолог назвала упрощающие похудение уловки

Чтобы сбросить вес, не нужно истощать себя строгими диетами и считать каждую калорию, утверждает терапевт, диетолог «Цифровой клиники Страхового Дома ВСК» Полина Шубина. В беседе с «Лентой.ру» она назвала несколько уловок, которые упрощают похудение.

Диетолог назвала упрощающие похудение уловки
© Lenta.ru

По словам Шубиной, польза похудения не сводится к эстетическому удовлетворению. «Избыточный вес становится причиной возникновения сахарного диабета, проблем с сердечно-сосудистой системой, опорно-двигательным аппаратом», — объяснила она.

Красивая подача

Шубина обратила внимание, что при красивой подаче блюд на 10-20 процентов снижается количество съеденной пищи. Подобным эффектом обладают также ужин или обед в приятной компании.

Гарвардская тарелка

Эффективной альтернативой постоянному подсчету калорий, по мнению Шубиной, является так называемый метод Гарвардской тарелки. Его суть состоит в том, что при каждом приеме пищи овощи, зелень и фрукты должны заполнять минимум половину тарелки. Еще четверть отводится белкам, остальное — углеводы.

Свежие фрукты и ягоды

Похудеть эффективно и без вреда для здоровья поможет разнообразие в рационе свежих фруктов и овощей, продолжила врач. Ежедневно их нужно съедать минимум 400-500 граммов.

Ягоды — тоже вариант здорового перекуса. Они, по ее словам, помогают получать витамины в большем объеме, чем при приеме любого БАДа.

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