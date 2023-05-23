Людям с повышенным холестерином стоит перейти на аскетичное питание

Эндокринолог Калинчев: людям с повышенным холестерином стоит перейти на простое и аскетичное питание. Это должны быть овощи, зелень, нежирное мясо, сложные углеводы. От простых углеводов, жирной пищи, полуфабрикатов и фастфуда лучше отказаться. Также надо поддерживать физическую активность и делать по 5000–7000 шагов в день в быстром темпе.

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Врач-эндокринолог Алексей Калинчев рассказал, что человек не может почувствовать повышение холестерина. Зато заметным будет увеличение веса или проблемы с желудочно-кишечным трактом.

«Плохой» холестерин повышается при гормональных нарушениях или при неправильно организованном питании. Надо лечить именно их, после чего уровень холестерина понизится.

Нужны ли лекарства от холестерина

Специальные препараты для понижения холестерина — статины — надо пить только при серьёзных проблемах:

профилактика инфаркта миокарда;

дислипидемия;

закупорка центральных сосудов.

Но эти препараты способны сами по себе вызвать серьёзные осложнения. И они могут оказаться более тяжёлыми, чем повышенный холестерин.