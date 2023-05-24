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Как безопасно сбросить лишний вес к лету

Стремление похудеть к лету зачастую оборачивается последствиями для здоровья. Люди сильно ограничивают себя в питании, что приводит к проблемам.

Как безопасно сбросить лишний вес к лету
© Вечерняя Москва

О том, возможно ли похудеть к лету безопасно и каких правил для этого надо придерживаться, «Вечерней Москве» рассказала нутрициолог, терапевт Надежда Чернышова.

По ее словам, похудеть за месяц до лета возможно, но вопрос — какой ценой и насколько это полезно. Кто-то хочет сбросить два килограмма, а кто-то — 20, поэтому здесь важно ставить реалистичные цели и сбрасывать вес за счет уменьшения мышечной ткани, а не жировой.

— Я не рекомендую диеты с сильным ограничением калорийности. Похудеть похудеете, но килограммы вернутся. Самая большая проблема в похудении — вес возвращается обратно, и бывает так, что даже больше предыдущего, — предупредила Чернышова.

Поэтому в вопросе похудения важно правильно ставить цели, заметила врач.

— Пытайтесь не похудеть, а прийти в хорошую физическую форму, укрепить мышцы, ввести принципы правильного питания и физической активности не к лету, а на постоянной основе. Тогда постепенно, медленными шагами можно сбросить вес до приемлемого и сохранить свое здоровье, — пояснила нутрициолог.

Она рекомендовала при похудении обращать внимание и на рацион питания.

— В диете должно быть достаточно белковых продуктов, а чтобы мышцы не уходили, нужно нагружать их, то есть заниматься физическими нагрузками, — напомнила Чернышова.

Жир снижается при аэробных видах нагрузок, добавила специалист. Среди них:
  • бег,
  • ходьба,
  • велосипед,
  • гребля.

Чернышова обратила внимание, что общие рекомендации в процессе похудения дать трудно, потому что каждый организм индивидуален и даже суточная белковая норма у каждого своя, поэтому лучше консультироваться со специалистами.

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