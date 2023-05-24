Как изменить свою жизнь к лучшему с помощью питания
Изменить свою жизнь к лучшему не так сложно, уверена эндокринолог Зухра Павлова. Поэтому в личном телеграм-канале она поделилась лайфхаками по повышению уровня жизни с помощью питания.
«Очищаем кухню от вредного и выбрасываем сладости, варенья, готовые соусы, магазинные полуфабрикаты, консервы и прочую вредную пищу», – отмечает врач.
Из всего этого можно оставить пельмени – раз в месяц, когда нет времени на готовку. Горький шоколад тоже можно не выбрасывать, но есть его стоит по чуть-чуть и только утром.
Овощи и фрукты стоит поставить на самое видное место: вазу с вымытыми фруктами – на стол, а в холодильник – заранее подготовленные и нарезанные овощи.
Закупаться в больших количествах едой не стоит, особенно мясом и молочкой. Ведь чем свежее продукт, тем больше в нем пользы, говорится в телеграм-канале.
Готовить продукты лучше не путем жарки, а с помощью варки и запекания. Сначала будет непривычно, но для организма это полезнее.
Также стоит посмотреть и на размер порции. На самом деле человеку достаточно 150-200 граммов рыбы или мяса, что равно размеру ладони без пальцев, и столько же гарнира – две ваших пригоршни или 4 столовых ложки. Этого хватит, чтобы насытиться, считает врач Зухра Павлова.