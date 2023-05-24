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Как справиться с хронической усталостью

Хроническая усталость — это состояние, когда человек ощущает слабость в течение длительного периода времени. Как избавиться от этого состояния, рассказала психотерапевт Людмила Тарановская.

Как справиться с хронической усталостью
© Вечерняя Москва

Эксперт пояснила, что необходимо наладить режим труда и отдыха. Нужно спать регулярно и качественно, для расслабления можно принять ванну. Также стоит пересмортреть питание: добавить в рацион больше овощей, морепродуктов, бобовых. В ряде случаев стоит пропить курс витаминов, но после назначения врача.

Тарановская советует отказаться от алкоголя, сигарет и сладкого.

Пользу принесет медитация и дыхательные практики, а также новое увлечение, хобби, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

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