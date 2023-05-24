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Менструальный цикл связан с сердечным приступом

Кардиологи Южного медицинского университета в Китае установили, что слишком длинные или короткие менструальные циклы связаны с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе сердечного приступа и мерцательной аритмии.

Менструальный цикл связан с сердечным приступом
© Газета.Ru

Результаты исследования были опубликованы в журнале The Journal of the American Heart Association. Регулярная продолжительность менструального цикла составляет в среднем 22-34 дня. Однако у некоторых женщин он нерегулярный, то есть каждый месяц его продолжительность сильно меняется. От этого расстройства страдают около 20% женщин.

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Предыдущие исследования показали, что нерегулярные менструальные циклы в значительной степени связаны с многочисленными факторами риска сердечно-сосудистых заболеваний.

В новой работе ученые проанализировали данные о 58 тыс. женщин, собранные за 12-летний период. В начале исследования они были в возрасте около 46 лет и без сердечно-сосудистых заболеваний.

Результаты показали, что менструальные циклы продолжительностью менее 21 дня или более 35 дней были связаны с повышением риска сердечно-сосудистых заболеваний – он был выше у этих женщин на 19% по сравнению с добровольцами с обычной продолжительностью менструального цикла.

Более короткий менструальный цикл был связан с повышением риска сердечно-сосудистых событий на 29%, включая ишемическую болезнь сердца, сердечный приступ, фибрилляцию предсердий, инсульт и сердечную недостаточность. Более длительный был связан с повышением риска этих сердечно-сосудистых событий на 11%.

При этом продолжительность менструального цикла не была связана с повышенным риском инсульта или сердечной недостаточности.

"Наш анализ показывает, что женщины с нарушением менструального цикла могут испытывать неблагоприятные последствия для сердечно-сосудистой системы. Полученные результаты важны для общественного здравоохранения для профилактики фибрилляции предсердий и сердечных приступов у женщин и подчеркивают важность мониторинга характеристик менструального цикла на протяжении всей репродуктивной жизни женщины", – заключили авторы.

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