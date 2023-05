Менструальный цикл связан с сердечным приступом

Результаты исследования были опубликованы в журнале The Journal of the American Heart Association. Регулярная продолжительность менструального цикла составляет в среднем 22-34 дня. Однако у некоторых женщин он нерегулярный, то есть каждый месяц его продолжительность сильно меняется. От этого расстройства страдают около 20% женщин.