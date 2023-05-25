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23 минуты назад

Что не стоит есть во время магнитных бурь

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Терапевт Кондрахин: во время магнитных бурь лучше не пить чай и кофе. Здоровый человек во время погодных волнений не сталкивается с проблемами, как это случается у метеозависимых. Обычно на время магнитных бурь специалисты советуют подверженным россиянам переходить на щадящий режим. То же касается и рациона. Необходимо в такие дни поддерживать организм, а некоторая еда и напитки станут для него настоящим испытанием.

Что не стоит есть во время магнитных бурь
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

Врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин посоветовал ограничить стимулирующие напитки. К ним относятся чай, кофе и алкоголь. Специалист рассказал, что все эти напитки нагружают сердечно-сосудистую систему, а кофе к тому же выводит жидкость из организма.

«Внутри сосудов есть красные кровяные тела — эритроциты, они имеют способность намагничиваться и склеиваться в капиллярах. Когда человек пьет кофе, чай или алкоголь, они тоже склеиваются, и, если пить его во время магнитной бури, эти факторы накладываются друг на друга, начинаются проблемы с капиллярным кровотоком, повышается давление и увеличивается нагрузка на сердце», — объяснил врач.

Также Кондрахин посоветовал убрать из рациона питания соль. Если уж совсем не получается отказаться, то нужно постараться хотя бы минимизировать эту приправу. Она, в противовес кофе, задерживает жидкость. Таким образом, сердце быстрее начинает перекачивать кровь, нагрузка увеличивается, а магнитная буря усилит её ещё больше.

На время магнитных бурь к тому же лучше исключить копчёности, солёности и консервы.

«В этот период лучше перейти на лёгкую еду, которая не будет нагружать организм. И снизить потребление продуктов, которые усиливают стимуляцию работы организма», — заключил терапевт.

А если у человека уже есть хронические заболевания, нужно постараться облегчить свое состояние. Для начала стоит измерить давление, чтобы понять масштаб «бедствия». Также, если вам прописано, примите лекарства. Ну и напоследок исключите из рациона тяжёлую пищу в это время. Это в целом полезный совет и без магнитных бурь.

Здоровье,Андрей Кондрахин,
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