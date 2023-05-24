Врач раскрыла последствия мытья головы неподходящим шампунем

Врач раскрыла россиянам последствия мытья головы неподходящим шампунем
Врач-косметолог Татьяна Егорова раскрыла россиянам последствия мытья головы неподходящим шампунем. Соответствующий материал появился на сайте издания «Городовой».
По словам эксперта, из-за неправильно подобранного средства волосы начинают быстрее загрязняться.
«Если шампунь не подходит, то голова начинает чесаться, а волосы быстрее пачкаются», — рассказала она.
Кроме того, медик предупредила, что неподходящий косметический продукт приводит к сухости кожи головы и перхоти. В связи с этим собеседница издания посоветовала как можно скорее от него избавиться.