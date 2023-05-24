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1 час назад

Назван способ быстро похудеть к лету

Lenta.ru

Чтобы безопасно похудеть к лету, нужно изменить свои привычки и отказаться от низкокалорийных диет, считает нутрициолог, терапевт Надежда Чернышова. Способ быстро сбросить вес она назвала в беседе с «Вечерней Москвой».

Назван способ быстро похудеть к лету
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам специалистки, после диет с резким ограничением калорий вес возвращается.

«Пытайтесь не похудеть, а прийти в хорошую физическую форму, укрепить мышцы, ввести принципы правильного питания и физической активности не к лету, а на постоянной основе. Тогда постепенно, медленными шагами можно сбросить вес до приемлемого и сохранить свое здоровье», — объяснила она.

Для снижения жировой массы, продолжила Чернышова, следует заняться аэробными нагрузками: бегом, ходьбой, ездой на велосипеде, греблей. Кроме того, она рекомендовала при похудении обращать внимание на рацион.

«В диете должно быть достаточно белковых продуктов, а чтобы мышцы не уходили, нужно нагружать их, то есть заниматься физическими нагрузками», — заключила Чернышова.

Здоровье,
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