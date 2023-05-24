Назван способ быстро похудеть к лету

«Пытайтесь не похудеть, а прийти в хорошую физическую форму, укрепить мышцы, ввести принципы правильного питания и физической активности не к лету, а на постоянной основе. Тогда постепенно, медленными шагами можно сбросить вес до приемлемого и сохранить свое здоровье», — объяснила она.