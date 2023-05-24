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Назван самый грязный предмет на кухне: видео

Ученые назвали баночки для специй самым грязным предметом на кухне. Исследования показали, что на них может находиться больше бактерий, чем на крышке мусорного ведра.

Врач Сергей Малоземов рассказал, что ученые из университета штата Северная Каролина провели эксперимент, в котором приняло участие 370 человек. Исследователи попросили добровольцев приготовить котлеты из фарша, в который специально добавили бактериофаг. Именно благодаря безопасному микробу в составе котлет удалось установить количество загрязнений.

После окончания готовки, ученые взяли мазки со всех поверхностей кухни. Оказалось, что бактерии больше всего скапливались на баночках со специями, потому что люди привыкли браться за них во время приготовления пищи, не моя руки.

Соблюдение правил гигиены на кухне и своевременная очистка поверхностей поможет избежать распространения бактерий.

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Подробнее о том, что оказалось самым грязным предметом на кухне, смотрите в видео.

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