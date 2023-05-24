Вот чем полезна для здоровья низкоуглеводная диета

Известно, что взрослые с гипертонией, предиабетом или диабетом 2 типа, с избыточным весом или ожирением подвергаются более высокому риску развития серьёзных осложнений со здоровьем. Однако специалисты расходятся во мнениях по поводу того, какое питание таким людям рекомендовать.

© Ferra.ru

Команда учёных проанализировала состояние 94 взрослых с гипертонией, предиабетом или диабетом 2 типа, с избыточным весом или ожирением. Эксперты изучили, как влияет на здоровье диета с очень низким содержанием углеводов (VLC) и диета DASH (назначается при гипертонии), осознанное питание, контроль положительных эмоций, социальная поддержка и обучение кулинарии.

Выяснилось, что диета с очень низким содержанием углеводов сильнее остальных факторов повлияла на средний показатель систолического артериального давления. Также она способствовала большему улучшению уровня гликозилированного гемоглобина, большему снижению веса по сравнению с диетой DASH.