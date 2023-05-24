Вот чем полезна для здоровья низкоуглеводная диета
Известно, что взрослые с гипертонией, предиабетом или диабетом 2 типа, с избыточным весом или ожирением подвергаются более высокому риску развития серьёзных осложнений со здоровьем. Однако специалисты расходятся во мнениях по поводу того, какое питание таким людям рекомендовать.
Команда учёных проанализировала состояние 94 взрослых с гипертонией, предиабетом или диабетом 2 типа, с избыточным весом или ожирением. Эксперты изучили, как влияет на здоровье диета с очень низким содержанием углеводов (VLC) и диета DASH (назначается при гипертонии), осознанное питание, контроль положительных эмоций, социальная поддержка и обучение кулинарии.
Выяснилось, что диета с очень низким содержанием углеводов сильнее остальных факторов повлияла на средний показатель систолического артериального давления. Также она способствовала большему улучшению уровня гликозилированного гемоглобина, большему снижению веса по сравнению с диетой DASH.
Более выраженное улучшение состояния при соблюдении диеты VLC (диета с очень низким содержанием углеводов) наблюдалось и у участников с гипертонией, предиабетом или диабетом 2 типа, избыточным весом или ожирением. И этот эффект был заметен в течение четырёх месяцев.